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Giriş Tarihi: 24.8.2022 15:08 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:33

Son dakika | Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi. Dikkat çeken BMGK detayı...

Son dakika | Çavuşoğlu’ndan kritik Suriye görüşmesi. Dikkat çeken BMGK detayı...

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüşen Çavuşoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüştüğünü belirterek "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

BMGK'NİN 2254 SAYILI KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

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Son dakika | Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi. Dikkat çeken BMGK detayı...
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