Son dakika: Çavuşoğlu’ndan NATO’ya İsveç çıkışı: O tarihe dikkat çekti...

İsveç'te terör örgütü PKK yapılanmasına ses çıkarılmaması ve, PKK'nın İsveç'te skandal gösterileri ile gerilen ilişkiler Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ile kopma noktasına gelmiş, iki ülkenin NATO üyelik süreci için devam eden üçlü mekanizma süresiz durdurulmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İsveçli Bakan, "Ankara'yla yaşanan gerginlikler göz önüne alındığında, İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekten gerçekleşeceğine inanyor musunuz?" sorusuna, "Elbette. Halihazırda NATO üyesi olan 30 ülkeden 28'i İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını onaylamış durumda. Bu artık bir zaman meselesi" diye cevaplamıştı.