SON DAKİKA: ABD ile Rusya arasında kritik görüşme! Ankara’da buluştular! Beyaz Saray’dan ’nükleer’ mesajı

CIA Direktörü Burns bugün çok gizli bir şekilde Ankara'ya geldi. Rus mevkidaşı ile Ankara'da görüşen Burns, olası nükleer kullanımı durumunda Rusya'nın neyle karşılaşacağını aktardı. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası flaş bir açıklama geldi.

UKRAYNA İLE MÜZAKERE KONUŞULMADI, MASADA NÜKLEER VARDI

Ukrayna'da yaşanan savaş süreci sonrası soğuk savaşa girişen iki ülkenin istihbarat birimlerinin üst düzey görüşmesi büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin Başkenti Ankara'da gerçekleşen zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereye dair bir konu konuşulmadı. Rusya'nın nükleer kullanma ihtimali masaya yatırıldı. ABD, bunun olası sonuçlarını aktardı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Burns Rusya'ya olası nükleer kullanması durumundaki sonuçları aktarıyor. Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakere olmadı" denildi.