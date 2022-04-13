Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

YENİ DENGELER KURULACAK

Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.