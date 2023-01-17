SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini güçlü şekilde desteklediklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu Suriye'deki YPG/PKK mevcudiyetini hedef aldıklarını ifade ederek, teröristlerin Suriye'den temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal gösteriye arka çıkılması konusunda, "Savcının kararı son derece absürttür. Kimse bizi kandırmasın. Nefret suçu içeren bir eylem" dedi.

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