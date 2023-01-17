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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Giriş Tarihi: 17.1.2023 17:43 Son Güncelleme: 17.1.2023 18:00

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

AA
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini güçlü şekilde desteklediklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu Suriye'deki YPG/PKK mevcudiyetini hedef aldıklarını ifade ederek, teröristlerin Suriye'den temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal gösteriye arka çıkılması konusunda, "Savcının kararı son derece absürttür. Kimse bizi kandırmasın. Nefret suçu içeren bir eylem" dedi.

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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz
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