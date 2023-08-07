Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan AB mesajı: Türkiye’siz küresel bir aktör olamaz

AB MESAJI!

Türkiye'yi bir takım farazi, tarihten kopuk altı boş kavramlar geliştirerek hasım olarak nitelemek balkanlarda yapılabilecek en vahim hatadır. Bütün balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu ortamda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik bir körlüktür. Türkiye'siz AB'nin gerçek manada küresel aktör olamayacağını vurgulamak istiyoruz. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak'ta PKK ile olan iş birliğine son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz.Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar sürecek.