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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç ve İsrail'e çok sert tepki!
Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:35 Son Güncelleme: 4.7.2023 12:44

Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç ve İsrail'e çok sert tepki!

SON DAKİKA HABERİ... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsveç ve İsrail’e çok sert tepki!

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan İsveç'in Başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eyleme tepki gösterdi. Bakan Fidan İsrail'in Cenin'de yaptığı saldırılara yönelik ise "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır" dedi.

İSVEÇ'İN PROVOKASYONU

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"

İSRAİL'E SERT TEPKİ

"Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır"

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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç ve İsrail'e çok sert tepki!
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