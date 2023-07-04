Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsveç ve İsrail’e çok sert tepki!

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan İsveç'in Başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eyleme tepki gösterdi. Bakan Fidan İsrail'in Cenin'de yaptığı saldırılara yönelik ise "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır" dedi.

İSVEÇ'İN PROVOKASYONU

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"

İSRAİL'E SERT TEPKİ

"Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır"

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