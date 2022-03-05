SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan tahliye ve ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz. Ukrayna'daki önceliğimiz vatandaşlarımızı sağsalim çıkarmaktır." dedi.

ATEŞKES VE TAHLİYE MESAJI

Çavuşoğlu'nun ateşkes ve tahliyeler ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz. Ukrayna'daki önceliğimiz vatandaşlarımızı sağsalim çıkarmaktır.

11 bin 24 vatandaşımızı yola çıkardık. Bugün de çalışmalarımız var. Lyiv'den 2, Odessa'dan 1 veya 2 otobüs kaldıracağız. Bir tren kaldırma planımız var. Bugün planımız sahadaki şartlara göre işlerse 400 vatandaşımızı daha tahliye edeceğiz. Azerbaycanlı vatandaşlarımızı da varsa tahliye edeceğiz. Şu ana kadar Azerbaycan bizim vatandaşlarımızı, biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizi ayrım gözetmeden tahliye araçlarımıza aldık ve çıkardık.