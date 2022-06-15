SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ’Tahıl Koridoru’ açıklaması: Taraflar anlaşırsa İstanbul’da olacak

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi soyledik." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu ile ilgili olarak "Sadece yasa değil yazılı olarak cevap bekliyoruz" dedi.