Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika haberi: Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor. Yaşanan olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık, "İsrail tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınıyoruz" sözlerine yer verdi.

ZOR KULLANARAK DIŞARI ÇIKARDILAR

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

AVLUYA GİRDİ

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

VİDEO PAYLAŞILDI

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.

EN AZ 90 YARALI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 90 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video