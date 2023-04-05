Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırı için İsrail’e tepki: Lanetliyoruz

FİLİSTİN'DEN DE TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya baskının sonuçları ve yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu. İsrail'in, "Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme, Kudüs'ü Yahudileştirme, kenti kontrol altına alma ve Filistinlileri buradan çıkarma çabaları" kapsamında bu baskınları ve saldırıları gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "İsrail hükümeti, halkımızın haklarına rağmen radikal destekçilerini memnun etmeye ve krizlerini çözmeye çalışıyor. Bunu da Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve kutsal bölgelerde mevcut statükoya köklü değişiklikler getirme yoluyla yapmaya uğraşıyor." ifadeleri kullanıldı.

SABAH SAATLERİNDE BASKIN

İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının ardından, sabah saatlerinde bir grup fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya geldi.