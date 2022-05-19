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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi çarpıtmayın!
Giriş Tarihi: 19.5.2022 11:12 Son Güncelleme: 19.5.2022 11:27

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi çarpıtmayın!

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi çarpıtmayın!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz "Pontus" iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şu şekilde;

Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz "Pontus" iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz.

AKILDIŞI ÇARPITMA

Yunan makamlarının tarihi akıldışı bir şekilde çarpıtma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz.

Tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği açıktır.

GERÇEKLERİ HATIRLAMALARI YARARLARINA OLACAKTIR

Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır.

Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmak yerine işbirliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz.

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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi çarpıtmayın!
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