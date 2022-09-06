Son dakika... Dışişleri’nden AB’ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

SORGUSUZ SUALSİZ DESTEK

AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.