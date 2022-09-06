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Giriş Tarihi: 6.9.2022 09:15 Son Güncelleme: 6.9.2022 09:34

Son dakika... Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar

Son dakika... Dışişleri’nden AB’ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne Yunanistan tepkisi geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. " denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamalarına çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

SORGUSUZ SUALSİZ DESTEK

AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.

BU TUTUM ÇÖZÜMÜ DEĞİL ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ TEŞVİK ETMEKTE

Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.

ORTAK ÇIKARLARI BALTALAYAN DAR GÖRÜŞLÜ SUİSTİMALLER

Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa, Türkiye-AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır.

Türkiye, Ege ve Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.

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Son dakika... Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar
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