SON DAKİKA | Dışişleri’nden Mescid-i Aksa açıklaması!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada: "Bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullanıldı.
İşte bakanlıktan yapılan açıklama:
GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK EYLEMLERE İZİN VERMEYİN
İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz.