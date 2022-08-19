SON DAKİKA | Dünya diken üstünde! Zaporijya’da bir kaza olması durumunda hangi ülkeler tehlike altında? Bilim insanları açıkladı

Her iki devlet başkanı nükleer santralde gerçek durumu değerlendirecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesinin önemine dikkati çekti. Putin, Rus tarafının UAEA'dan gelecek müfettişlere gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

HANGİ ÜLKELER TEHLİKE ALTINDA?

Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya'da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.