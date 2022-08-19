SON DAKİKA | Dünya diken üstünde! Zaporijya’da bir kaza olması durumunda hangi ülkeler tehlike altında? Bilim insanları açıkladı

Son dakika haberleri: 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine başlattığı asker müdahale devam ederken, Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanan gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
"BÜYÜK BİR FELAKETE YOL AÇABİLİR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların büyük bir felakete yol açabileceğini ifade etti.
Her iki devlet başkanı nükleer santralde gerçek durumu değerlendirecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesinin önemine dikkati çekti. Putin, Rus tarafının UAEA'dan gelecek müfettişlere gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.
HANGİ ÜLKELER TEHLİKE ALTINDA?
Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya'da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.
Donbas bölgesini işaret eden bilim insanları açıklamasında "Simüle edilen sürenin sonunda, radyonüklid naklinin ana yönü doğuya doğru, bunun bir sonucu olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yüzey havasındaki radyoaktif aerosollerin konsantrasyonunda artışlar gözlemlenebilir" denildi. Enstitü, farklı zaman aralıklarındaki hava şartlarına göre modelleme yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
RUSYA NE DİYOR?
Rusya Savunma Bakanlığı ise Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumlar ilgili bir değerlendirme açıklaması yaparak santralin 18 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ordusu tarafından bombalandığını ileri sürdü.
Bakanlık inceleme yaptığını ve buna göre saldırıların Marganets ve Nikopol yönlerinden başlatıldığını ifade etti. Bakanlık ayrıca Rus bilim insanları tarafından hazırlanan başka bir senaryonun haritasını hazırladı.