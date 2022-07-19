Son dakika: Dünyanın gözü Tahran’daki üçlü zirvede! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilk toplantı





Fransa merkezli AFP ajansı, İran'daki zirvede tarafların ayrıca ikili görüşmeler de yapacak olmasına dikkat çekti. Bu görüşmelerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ilk kez yüz yüze geleceklerinin altı çizildi.