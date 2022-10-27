Son dakika! Elon Musk Twitter’ı resmen satın aldı

son dakika... Geçtiğimiz gün Twitter'ın ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezine elinde porselen bir lavaboyla giren Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldığını duyurdu.
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabında ilginç bir video paylaşarak takipçilerini şaşırtmış. ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco kentindeki Twitter Genel Merkezine elinde porselen bir lavaboyla girmişti. . Musk, söz konusu videoyu ise, "Twitter Genel Merkezine giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadeleri ile paylaşmıştı.
Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.
PARA İÇİN SATIN ALMADIM
Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti. Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.