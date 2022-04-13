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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Endonezya'da madencileri taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı; ceset torbaları etrafa saçıldı
Giriş Tarihi: 13.4.2022 12:46

Son dakika | Endonezya'da madencileri taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı; ceset torbaları etrafa saçıldı

Son dakika | Endonezya’da madencileri taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı; ceset torbaları etrafa saçıldı

Son dakika haberi: Endonezya'da yasa dışı bir altın madeni madencilerini taşıyan kamyon kontrolden çıkarak kaza yaptı. Aşırı yüklendiği ifade edilen kamyonda bulunan 29 kişiden 17'si yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında bir çocuk olduğu öğrenildi. Yerel medyadan gelen görüntüler ceset torbalarının etrafa saçıldığını gösterdi.

Son dakika haberleri: Endonezya'da 29 kişiyi taşıyan bir kamyon, ülkenin Batı Papua eyaletinde bir yamaca çarparak devrildi. Korkunç kaza nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

YASA DIŞI MADENDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

29 kişinin yasa dışı bir altın madeninde çalıştığı öğrenilirken, madencilerin Paskalya'yı kutlamak için Batı Papua'dan Monakwari'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, aracın yoldan çıkarak ters döndüğünü ifade etti. Ölenlerin arasında bir çocuk olduğu da ifade edildi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

CESET TORBALARI ETRAFA SAÇILDI

Yerel medyada yer alan görüntülerde ceset torbalarının etrafa saçıldığı görüldü.

ENDONEZYA'DA KAYIT DIŞI MADENLER

Endonezya'da binlerce kişi kayı dışı madenlerde çalışarak geçimini sağlıyor. Altın madenlerinde çoğu madenci korunmasız olarak çalışıyor.

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Son dakika | Endonezya'da madencileri taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı; ceset torbaları etrafa saçıldı
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