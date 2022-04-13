Son dakika | Endonezya’da madencileri taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı; ceset torbaları etrafa saçıldı

Son dakika haberleri: Endonezya'da 29 kişiyi taşıyan bir kamyon, ülkenin Batı Papua eyaletinde bir yamaca çarparak devrildi. Korkunç kaza nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

YASA DIŞI MADENDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

29 kişinin yasa dışı bir altın madeninde çalıştığı öğrenilirken, madencilerin Paskalya'yı kutlamak için Batı Papua'dan Monakwari'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, aracın yoldan çıkarak ters döndüğünü ifade etti. Ölenlerin arasında bir çocuk olduğu da ifade edildi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

CESET TORBALARI ETRAFA SAÇILDI

Yerel medyada yer alan görüntülerde ceset torbalarının etrafa saçıldığı görüldü.

ENDONEZYA'DA KAYIT DIŞI MADENLER

Endonezya'da binlerce kişi kayı dışı madenlerde çalışarak geçimini sağlıyor. Altın madenlerinde çoğu madenci korunmasız olarak çalışıyor.