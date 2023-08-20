Son dakika | Ersin Tatar’dan flaş açıklama: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Son dakika haberleri: Dün Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili açıklama yapan Ersin Tatar, "Yol çalışması insani bir hareket, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kıbrıs'tan çekiniyor. Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağduyuya çağırıyorum" sözlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirmişti. Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etmişti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırmıştı. Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında BM Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede, 8 KKTC polis memurunun yaralandığı açıklanmıştı.

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