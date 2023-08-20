Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Ersin Tatar'dan flaş açıklama: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Giriş Tarihi: 20.8.2023 15:15 Son Güncelleme: 20.8.2023 15:18

Son dakika | Ersin Tatar'dan flaş açıklama: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Son dakika haberi: Dün Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili açıklama yapan Ersin Tatar, "Yol çalışması insani bir hareket, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağduyuya çağırıyorum" sözlerine yer verdi."

Son dakika | Ersin Tatar’dan flaş açıklama: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Son dakika haberleri: Dün Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili açıklama yapan Ersin Tatar, "Yol çalışması insani bir hareket, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kıbrıs'tan çekiniyor. Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağduyuya çağırıyorum" sözlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirmişti. Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etmişti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırmıştı. Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında BM Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede, 8 KKTC polis memurunun yaralandığı açıklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Ersin Tatar'dan flaş açıklama: Kimsenin toprağında gözümüz yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA