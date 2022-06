SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...

"HERKES VAZGEÇSE BİLE O PES ETMEZ"

Eşinin birçok kez imkansız durumlardan başarı ile çıktığını belirten Zelenska, "Her zaman çevresindekilere ilham verebilen bir yapısı var. Çevresindeki herkes vazgeçse bile o asla pes etmez." dedi.

Zelenska sözlerini şöyle sürdürdü:

Disiplin onun göbek adıdır. Her sabah alarm çalar, kalkar, dişlerini fırçalar, giyinir ve gider. Şaşırtıcı bir şekilde son aylarda ruh halinde bir değişiklik yok. Her şeyi gizliyor mu? Bunlar savaş bittikten sonra patlak verecek mi? Bunlardan daha çok fiziksel sağlığı için endişeleniyorum. Çünkü zor durumları atlattıktan sonra her zaman hastalanır. Bu konuda ona bakmaya çalışıyorum ama her erkek gibi ateşini veya tansiyonunu kontrol etmekten hoşlanmıyor. Ama olay çıkararak bunları yapmaya çalışıyorum.