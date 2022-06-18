SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski gibi Rusya'nın hedefinde olduğu iddia edilen eşi First Lady Zelenska The Guardian'a konuştu. Zelenska oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zelenska'nın açıklamaları arasında eşinin kendisine söylemediği kararı öne çıktı.
"UKRAYNA'DAYIM"
Zelenska, Rusya'nın hedefinde olduğunu bu nedenle güvenlik gerekçesi ile yerini net şekilde söyleyemeyeceğini ifade etti. Zelenska, "Ukrayna'dayım, yerimi ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim." dedi.
Zelesnka, eşi ile savaş sürecinde görüşemediğini, tüm Ukraynalılar gibi eşini televizyondan izlediğini ifade etti.
"BİRLİKTE YAŞAMIYORUZ AMA EN AZINDAN BİRBİRİMİZİ GÖRÜYORUZ"
First Lady Zelenska hala Rusya'nın bir numaralı hedeflerinden bir olsa da artık eşini daha sık görebileceği bir yerde. Zelenska verdiği röportajda nerede olduğunu söylemese de "Elbette birlikte yaşamıyoruz ama artık en azından birbirimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Uzun bir aradan sonra eşi ile ilk görüşmesi sorulan First Lady, "Sarıldık, selamlaştık ve birbirimize nasıl olduğumuzu sorduk. Çocuklar da buradaydı onlar da babalarına sarıldı. Artık birbirimizi görebiliyoruz ve babalarına fiziksel olarak dokunabiliyorlar, bu işleri biraz daha kolaylaştırıyor." dedi.
"PASAPORTUM BİLE YOKTU"
Zelenska'nın açıklamaları arasında savaşa inanmaması da dikkat çekti. Zelenska, savaşın çıkacağına inanmadığı için hazırlıksız olduğunu belirtti, "Pasaportum bile hazır değidi." diye konuştu.
Tıpkı kendileri gibi Ukrayna nüfusunun yarısından fazlasının şu an ailelerinden uzakta olduğuna dikkat çeken First Lady, "Tüm Ukraynalılar büyük bir psikolojik yük altında. Çoğumuz daha önce böyle şartlar altında yaşamamıştık. Şimdilik herkes Rusları yenmeye odaklanmış durumda ancak savaş bittiğinde ulusu iyileştirmek için büyük bir program olması gerekecek. Önümüzde büyük tehlikeler var" diye konuştu.
"HERKES VAZGEÇSE BİLE O PES ETMEZ"
Eşinin birçok kez imkansız durumlardan başarı ile çıktığını belirten Zelenska, "Her zaman çevresindekilere ilham verebilen bir yapısı var. Çevresindeki herkes vazgeçse bile o asla pes etmez." dedi.
Zelenska sözlerini şöyle sürdürdü:
Disiplin onun göbek adıdır. Her sabah alarm çalar, kalkar, dişlerini fırçalar, giyinir ve gider. Şaşırtıcı bir şekilde son aylarda ruh halinde bir değişiklik yok. Her şeyi gizliyor mu? Bunlar savaş bittikten sonra patlak verecek mi? Bunlardan daha çok fiziksel sağlığı için endişeleniyorum. Çünkü zor durumları atlattıktan sonra her zaman hastalanır. Bu konuda ona bakmaya çalışıyorum ama her erkek gibi ateşini veya tansiyonunu kontrol etmekten hoşlanmıyor. Ama olay çıkararak bunları yapmaya çalışıyorum.
HAYATININ EN ÖNEMLİ KARARINI EŞİNE SÖYLEMEYİ UNUTMUŞ!
Zelenski'nin komedyenliğini bitirerek, siyasete atılma kararını eşine söylemediği de bu röportajda ortaya çıktı. Zelenska, "Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan herkesle birlikte öğrendim." dedi. Zelenska, büyük bir duygu karmaşası yaşadığını da sözlerine ekledi.