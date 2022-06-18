SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...

"UKRAYNA'DAYIM"

Zelenska, Rusya'nın hedefinde olduğunu bu nedenle güvenlik gerekçesi ile yerini net şekilde söyleyemeyeceğini ifade etti. Zelenska, "Ukrayna'dayım, yerimi ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim." dedi.

Zelesnka, eşi ile savaş sürecinde görüşemediğini, tüm Ukraynalılar gibi eşini televizyondan izlediğini ifade etti.