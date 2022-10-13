Son dakika: Eski ABD Başkanı Trump, ifadeye çağrıldı

ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği gösteri, bazı eylemcilerin Kongreye girmesi ile şiddet olaylarına dönüşmüştü. Gösteri sırasında biri polis 5 kişi öldürülmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Proud Boys gibi aşırı sağcı grupların baskında etkin rol aldığı belirtilmişti. Federal savcılar, aşırı sağ Proud Boys grubunun eski üst düzey lideri Henry Enrique Tarrio ve 4 üyesini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için başkent Washington'da koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmakla" suçlamıştı.