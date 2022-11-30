Son dakika | Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin, 96 yaşında hayatını kaybetti.

CİANG ZIMİN KİMDİR?

1926 yılında doğan Ciang Zımin, Çin'in 5. devlet başkanıydı. 1989-2002 arası Çin Komünist Partisi Genel Sekreteriliği yapan Zımin, devlet başkanlığı görevini 1993-2003 yılları arasında yürütmüştü. Zımin, Çin'in ekonomik büyümesine katkılarıyla anılıyor. 1997 yılında Hong Kong'un barışçıl yollarla teslim alınmasına öncelik etmişti. 1999 yılında ise ülkedeki bir mezhebe baskı yaptığı için eleştiri oklarının hedefinde olmuştu

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