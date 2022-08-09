Son dakika: FBI’dan Trump’ın evine şok baskın!

"SADECE 3. DÜNYA ÜLKELERİNDE OLUR"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.

Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. "Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur" dedi.