Son dakika: FBI’dan Trump’ın evine şok baskın!

Son dakika haberi: ABD'de federal ajanlar, eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evine baskın düzenledi.
"SADECE 3. DÜNYA ÜLKELERİNDE OLUR"
Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.
Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. "Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur" dedi.
TRUMP'TAN SERT TEPKİ!
Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, "Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi" suçlamasında bulundu.
Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.
"WATERGATE" SKANDALINA BENZETTİ
Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan "Watergate" skandalına benzetti.
Aramanın, Trump'ın başkanlığı döneminde, aralarında gizli bilgilerin de bulunduğu belgeleri geri vermemesiyle ilgili olduğu iddia ediliyor.