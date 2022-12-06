Son dakika | Finlandiya’dan kritik ziyaret! Bakan Akar’dan önemli açıklama...

Finlandiya Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bakan Akar'dan önemli açıklamalar geldi.

TBMM KARAR VERECEK!

Bakan Akar, "İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek." ifadelerini kullandı.

Akar açıklamalarında "İsveç ve Finlandiya'daki durumu yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

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