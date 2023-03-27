SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

"ONUR MADALYASI" VERİLMİŞTİ

Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi. Fransız vekiller, terör örgütünün kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa Senatosu'nda ağırladı.

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Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi. Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi. Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı.