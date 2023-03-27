Son dakika haberleri… Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarının ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği, ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.
"ONUR MADALYASI" VERİLMİŞTİ
Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi. Fransız vekiller, terör örgütünün kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa Senatosu'nda ağırladı.
SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı | Video
Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi. Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi. Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı.