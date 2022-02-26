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Giriş Tarihi: 26.2.2022 14:09 Son Güncelleme: 26.2.2022 14:34

Son dakika: Fransa Rus gemisine el koydu!

Son dakika: Fransa Rus gemisine el koydu!

Son dakika haberi... AFP'den gelen bir son dakika haberine  göre, Manş Denizi'ni geçmekte olan bir Rus kargo gemisine, Fransa tarafından el konuldu.

Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3. gününde devam ediyor. Rusya'ya karşı uluslararası tepki büyürken dikkat çeken bir adım Fransa'dan geldi. Fransa güvenlik güçlerinin, ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi'nde seyreden bir Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.

Fransa Deniz Kuvvetleri, Manş denizinde seyreden bir Rus kargo gemisine el koydu.

Fransız yetkililer, geminin Rusya'ya yönelik ticari yaptırımları ihlal ettiği yönünde şüpheler bulunduğunu bildirdi. Fransa'daki Rusya Büyükelçiliği, gemiye el konulmasıyla ilgili Fransız makamlarımdan bir açıklama alabilmek için diplomatların çalıştığı yönünde bir açıklama yaptı.

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Son dakika: Fransa Rus gemisine el koydu!
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