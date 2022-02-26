Son dakika: Fransa Rus gemisine el koydu!

Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3. gününde devam ediyor. Rusya'ya karşı uluslararası tepki büyürken dikkat çeken bir adım Fransa'dan geldi. Fransa güvenlik güçlerinin, ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi'nde seyreden bir Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.

Fransa Deniz Kuvvetleri, Manş denizinde seyreden bir Rus kargo gemisine el koydu.

Fransız yetkililer, geminin Rusya'ya yönelik ticari yaptırımları ihlal ettiği yönünde şüpheler bulunduğunu bildirdi. Fransa'daki Rusya Büyükelçiliği, gemiye el konulmasıyla ilgili Fransız makamlarımdan bir açıklama alabilmek için diplomatların çalıştığı yönünde bir açıklama yaptı.