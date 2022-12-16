Son dakika: Fransa’da korkunç yangın! Diri diri yanarak can verdiler

Son dakika haberleri… Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında çıkan bir yangın adeta dehşeti yaşattı. Ülke basınında yer alan haberlere göre şimdiye dek 5'i çocuk 10 kişi yanarak can verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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