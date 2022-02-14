Son Dakika | Fransa’da toplu taşımada saldırı! Bıçağın üzerinde yazan cümle dikkat çekti

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bu sabah saatlerinde Ile-de France bölgesindeki toplu taşımada bıçaklı bir saldırı düzenlendi. Silahın kullanan polis kendisi ve yolcular için olabilecek olası tehlikeyi önledi" sözlerine yer verdi.