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Giriş Tarihi: 3.7.2023 01:41

SON DAKİKA | Fransa'da yaşanan olaylar sonrası gözünü kararttı! Macron'dan talimat: Düzeni sağlamak için her şeyi yapın

Son dakika haberler: Fransa'da günlerdir süren şiddet olaylarının ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlarla toplantı yaptı. Polis kurşunuyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç Nael M.'nin ölümü sonrası başlayan kaos olaylarını bastırmak isteyen Macron, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verdi.

AA
SON DAKİKA | Fransa’da yaşanan olaylar sonrası gözünü kararttı! Macron’dan talimat: Düzeni sağlamak için her şeyi yapın

Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M'yi öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor.

Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

MARSİLYA'DA ZIRHLI ARAÇLAR SAHADA

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.

AŞIRI SAĞCILAR SOKAĞA İNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

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SON DAKİKA | Fransa'da yaşanan olaylar sonrası gözünü kararttı! Macron'dan talimat: Düzeni sağlamak için her şeyi yapın
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