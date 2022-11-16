Son dakika | G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Nükleer savaş uyarısı

G20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede nükleer silah uyarısı yapılırken "Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" denildi. Ülkelere acil önlem uyarısında bulunuldu.
G20 Sonuç Bildirgesi'nde yer alan ifadeler
Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.
Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz.
G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor.
Merkez bankaları parasal sıkılaştırmanın hızını, verilere dayalı ve açık şekilde, enflasyon beklentilerinin çıpalandığından emin olarak ayarlamayı sürdürecek.