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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Nükleer savaş uyarısı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:09 Son Güncelleme: 16.11.2022 10:53

Son dakika | G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Nükleer savaş uyarısı

AA
Son dakika | G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Nükleer savaş uyarısı

Son dakika haberi... G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri yer aldı.

G20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede nükleer silah uyarısı yapılırken "Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" denildi. Ülkelere acil önlem uyarısında bulunuldu.

G20 Sonuç Bildirgesi'nde yer alan ifadeler

Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.

Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.

G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor.

Merkez bankaları parasal sıkılaştırmanın hızını, verilere dayalı ve açık şekilde, enflasyon beklentilerinin çıpalandığından emin olarak ayarlamayı sürdürecek.

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Son dakika | G-20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Nükleer savaş uyarısı
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