Son dakika | Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı. AFP'nin açıkladığı bir son dakika haberine göre ise söz konusu ürünlerde Salmonella'nın tespit edilmesi üzerine Belçika'da Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durduruldu.
KAPATMA EMRİ
Belçika makamları, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Salmonella vakası dalgasının arkasından Kinder çikolata fabrikasının kapatılmasını emretti.