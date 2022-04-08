Son dakika | Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı. AFP'nin açıkladığı bir son dakika haberine göre ise söz konusu ürünlerde Salmonella'nın tespit edilmesi üzerine Belçika'da Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durduruldu.