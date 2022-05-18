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Giriş Tarihi: 18.5.2022 15:41 Son Güncelleme: 18.5.2022 15:42

SON DAKİKA: Google'a Rusya'dan ağır darbe: İflas ettiler...

SON DAKİKA: Google’a Rusya’dan ağır darbe: İflas ettiler...

İnternet arama motoru Google, Rusya'da bulunan bağlı ortaklığının banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi. Google’ın Rusya’daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi.

Google'ın Rusya'daki iştiraki mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.

Google'ın Rusya'daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi.

İlanda, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan ve Google'ın kaybettiği davalar nedeniyle şirketin 7,2 milyar ruble para cezası ödemesi gerekiyordu.

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

İnternet arama motoru Google, Rusya'da bulunan bağlı ortaklığının banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi.

Banka hesaplarına el konulmasını Rusya ofisinin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız haline getirdiğini belirten Google sözcüsü, "Google Rusya iflas başvurusunda bulunma niyetine ilişkin bildiri yayınladı" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Google'a Rusya'dan ağır darbe: İflas ettiler...
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