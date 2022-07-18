Son dakika | Gözler yarınki Tahran görüşmesinde! Başkan Erdoğan ile Putin’in masasında ne var?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı,Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında 19 Temmuz'da Tahran'da yapılacak.

RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberleri: Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu görüşmeyle ilgili ise Rusya tarafından flaş bir açıklama geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna'daki tahıl ihracatı konusunu ele alacağını söyledi.