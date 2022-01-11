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Giriş Tarihi: 11.1.2022 15:36 Son Güncelleme: 11.1.2022 15:55

Son Dakika | Güney Kore'de yapım aşamasındaki bir bina çöktü: 6 kayıp

Son Dakika | Güney Kore’de yapım aşamasındaki bir bina çöktü: 6 kayıp

Bir son dakika haberine göre Güney Kore'de yapım aşamasındaki bir bina çöktü. Çökme nedeniyle en az 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Çökmenin devam etme tehlikesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Gwangju şehrinde yapım aşamasında olan yüksek katlı bir apartmanın kısmen çökmesinin ardından en az altı kişinin kayıp olduğunu ve 100'den fazla evin tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLEMİYOR

Gwangju itfaiye yetkilisi Jo Ho-ik, kurtarma ekiplerinin, yapının daha fazla parçalanabileceği endişeleri nedeniyle, bölgedeki tüm inşaat işçileri olduğuna inanılan kayıp insanları aramayı akşam geçici olarak durdurduğunu söyledi. İşçilerin, bir güvenlik denetiminin sonucuna bağlı olarak Çarşamba günü aramaya devam edebileceklerini söyledi.

3 İŞÇİ KURTARILDI

Öğleden sonra 39 katlı yapının dış duvarının kısmen çökmesi sonrasında, molozların çarptığı bir nakliye konteynerinde mahsur kalan ikisi de dahil olmak üzere üç işçi kurtarıldı. Jo, kurtarılan işçilerden birinin hafif yaralı olarak tedavi edildiğini söyledi.

10 ARAÇ TAHRİP OLDU

Çökme, park halindeki en az 10 aracı tahrip etti ve acil durum görevlilerini yakınlardaki 109 aile ile 90 dükkanı tahliye etmeye zorladı. Yetkililer, çöküşün nedenini araştırıyor. Şantiyede 394 işçinin çalıştığı belirtildi.

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Son Dakika | Güney Kore'de yapım aşamasındaki bir bina çöktü: 6 kayıp
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