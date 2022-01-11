Son Dakika | Güney Kore’de yapım aşamasındaki bir bina çöktü: 6 kayıp

Gwangju şehrinde yapım aşamasında olan yüksek katlı bir apartmanın kısmen çökmesinin ardından en az altı kişinin kayıp olduğunu ve 100'den fazla evin tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

Gwangju itfaiye yetkilisi Jo Ho-ik, kurtarma ekiplerinin, yapının daha fazla parçalanabileceği endişeleri nedeniyle, bölgedeki tüm inşaat işçileri olduğuna inanılan kayıp insanları aramayı akşam geçici olarak durdurduğunu söyledi. İşçilerin, bir güvenlik denetiminin sonucuna bağlı olarak Çarşamba günü aramaya devam edebileceklerini söyledi.