Son dakika | Güney Kore’deki Cadılar Bayramı izdihamı ile ilgili Dışişleri’nden açıklama: Acil şifalar diliyoruz

Son dakika haberi: Güney Kore'de 151 kişinin öldüğü Cadılar Bayramı izdihamı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.
151 KİŞİ ÖLDÜ
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişi yaşamını yitirirken, 19'u ağır 82 kişi yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi. Ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi. Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.
BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA ÇEŞİTLİ İDDİALAR
Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu madde içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı. Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor.
CANSIZ BEDENLER YAN YANA DİZİLDİ
Görüntülerde, üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılan cansız bedenler olduğu gözlenirken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.
Görgü tanıkları büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını aktardı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polisin hayatının kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşının bulunmadığını bildirdi.