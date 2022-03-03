Son dakika haber | Rusya’dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşın 8. gününde müzakereler ile ilgili açıklama yaptı. Sergey Lavrov, "Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor" dedi. Lavrov, "Nükleer silahlar bizim değil Batı'nın aklında olan şey" ifadesini kullandı.

"RUSYA, İZİN VEREMEZ"

Lavrov ayrıca, "Rusya, Ukrayna'dan gelen askeri tehdide izin veremez. Rusya Ukrayna görüşmesi bugün yapılabilir. Putin kararların alındığı haftalık güvenlik konseyi toplantılarına katılıyor. " açıklamasında bulundu.

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