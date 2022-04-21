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Giriş Tarihi: 21.4.2022 17:12 Son Güncelleme: 21.4.2022 17:15

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Ukrayna'ya askeri destek paketi

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den Ukrayna’ya askeri destek paketi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım paketini duyurdu.

Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladığını söylerken, "Sağladığımız silah ve mühimmat Donbas'ın savunulması için kullanılacak" dedi.

Ukrayna ile istihbarat paylaşımını sürdüreceklerini belirten Biden, "Önümüzdeki hafta Ukrayna için Kongre'den ek bütçe isteyeceğim" diye konuştu.

ABD Başkanı, "Ukraynalı sığınmacıların doğrudan ABD'ye sığınmaları için mekanizma oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, Rus bayraklı gemilerin ABD limanlarına giremeyeceğini söyledi.

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SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Ukrayna'ya askeri destek paketi
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