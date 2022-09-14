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Giriş Tarihi: 14.9.2022 10:30 Son Güncelleme: 14.9.2022 10:46

Son dakika haberi... AB'de enerji krizine yeni hamle: Tavan fiyat...

AA
Son dakika haberi... AB’de enerji krizine yeni hamle: Tavan fiyat...

Son dakika... Avrupa'da enerji krizi derinleşirken tasarruf önlemleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin yapılan son açıklamasında; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz"

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Son dakika haberi... AB'de enerji krizine yeni hamle: Tavan fiyat...
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