Son dakika... Avrupa'da enerji krizi derinleşirken tasarruf önlemleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin yapılan son açıklamasında; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz"
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Son dakika haberi... AB'de enerji krizine yeni hamle: Tavan fiyat...