Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu’ndan dikkat çeken İsveç ve Finlandiya açıklaması: Esas veto şimdi başlıyor

TAM DESTEK VERDİLER

YPG/PYD terör örgütünün kendine berdiği isim herkes de böyle biliyor. PKK NATO ve Avrupa'nın terör listesinde ancak YPG/PYD terör listesinde yok. FETÖ için de aynı şey geçerli. Birincisi ilk defa bu iki isim bir NATO belgesinde yer aldı. Zİrve bildirisinde de mutabakat zaptı yer aldığı için ilk defa bu isimler literatüre girdi. FETÖ 251 vatandaşımızı bir gecede öldüren bir terör örgütüdür. 4. maddede Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye milli güvenlik konusunda tam destek verirler ve YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermemeyi taahhüt eder ifadesi yer alıyor. Terör örgütünün anıldığı paragrafta yer alıyor. Sonuçta belgeye girdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız imzalanmasına onay verdi.

Şimdi bunları güncellemeleri gerekiyor. Terör suçlularının iadesine yönelik taahhütleri bulunuyor. Suçluların iadesi ile ikili anlaşmalarda eksiklik varsa bunlar da giderilecek. Diğer taraftan PKK'nın paravan örgütlerinin para toplaması ve eleman devşirmesini önleyecekler. Bu mekanizma üç ülke ile sınırlı kalmayacak diğer ülkeler de dahil olacak. Bu anlaşma NATO bildirisine de girdi.