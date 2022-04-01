Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından saatırbaşları...

Bir an önce liderleri de bir araya getirerek artık kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var. O nedenle temaslarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan biz bakanlar ile görüşüyoruz. bir yandand da Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıntılar geliyor...