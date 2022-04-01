Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: 1.4.2022 11:52 Son Güncelleme: 1.4.2022 12:01

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar...

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu. Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın Putin ile de görüşeceğinibelirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından saatırbaşları...

Bir an önce liderleri de bir araya getirerek artık kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var. O nedenle temaslarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan biz bakanlar ile görüşüyoruz. bir yandand da Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA