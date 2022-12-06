Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a sert çıkış: Rüzgar eken fırtına biçer

YA GERİ ADIM ATAR YA DA GEREĞİNİ YAPARIZ

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli'deki tatbikatı) Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Yunanistan ihlalden vazgeçmezse bunların egemenliği tartışılır. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın demesinin nedeni de bu. Barış istemiyorsan biz de gereğini yaparız.