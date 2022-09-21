Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’daki ayrılıkçıların referandum kararı ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

"ENDİŞE DUYMAKTAYIZ"

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

"ÇÖZÜM İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI SUNMAYA HAZIRIZ"

Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."

REFERANDUM KARARI ALINDI

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirildi.

Donbas'ta ülkenin her iki yönetimin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinde de sözde yönetim, yakın bir zamanda bölgenin Rusya'ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu.