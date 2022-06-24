Son dakika haberi... İsveç’in göbeğinde Kandil: PKK skandalına ’delil yetersizliği’ dediler

Son dakika... İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı. Soruşturmadan ayrı bir skandal çıktı...
DELİL YETERSİZLİĞİ!
İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Stockholm Belediyesinin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı.
OLAY DOĞRULANMIŞTI
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı. Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
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