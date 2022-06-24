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Giriş Tarihi: 24.6.2022 13:00 Son Güncelleme: 24.6.2022 13:31

Son dakika haberi... İsveç'in göbeğinde Kandil: PKK skandalına 'delil yetersizliği' dediler

AA
Son dakika haberi... İsveç’in göbeğinde Kandil: PKK skandalına ’delil yetersizliği’ dediler

Son dakika... İsveç'in göbeğinde terör örgütü YPG/PKK propagandası yapılmıştı. Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığı skandal sonrası başlatılan soruşturmadan da skandal çıktı.

Son dakika... İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı. Soruşturmadan ayrı bir skandal çıktı...

DELİL YETERSİZLİĞİ!

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Stockholm Belediyesinin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, 17 Haziran'da projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

OLAY DOĞRULANMIŞTI

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı. Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Son dakika haberi... İsveç'in göbeğinde Kandil: PKK skandalına 'delil yetersizliği' dediler
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