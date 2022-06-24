Son dakika haberi... İsveç’in göbeğinde Kandil: PKK skandalına ’delil yetersizliği’ dediler

Son dakika... İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı. Soruşturmadan ayrı bir skandal çıktı...