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Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:57 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:33

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan suçüstü yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan suçüstü yakalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botlarının Ege Denizi’ndeki Sarnıç Burnu’nun kuzeyinde, göçmenleri can salına transfer edip Türk sularına ittiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan son görüntülerde;Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarının Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, göçmenleri can salına transfer edip Türk sularına ittiği açıkça görüldü.

MSB, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye'ye itilme anlarını paylaştı | Video

Bakanlık'an konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir." denildi.

GÖÇMENLERİN İMDADINA TÜRKİYE YETİŞTİ

Durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiğini dile getiren Bakanlık, düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır.

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan suçüstü yakalandı
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