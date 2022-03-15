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Giriş Tarihi: 15.3.2022 17:09 Son Güncelleme: 15.3.2022 17:22

Son dakika haberi - NATO'dan Çin'e Rusya Ukrayna savaşı çağrısı: Buna karşı çıkmalılar...

Son dakika haberi - NATO’dan Çin’e Rusya Ukrayna savaşı çağrısı: Buna karşı çıkmalılar...

Gelen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Putin isterse bu savaşı hemen bitirebilir. Bu savaştan Putin sorumlu. Bu anlamsız savaşı askerleri çekerek bitirebilir." dedi. Stoltenberg ayrıca, Çin'e de çağrıda bulundu.

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Polonya sınırına çok yakın bir bölgeye attığı füze ile ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bir müttefiğe saldırı tüm NATO üyelerine saldırı sayılır. Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları:

Çin BM Güvenlik Konseyi Üyesi olarak uluslararası hukuka saygı duymalıdır. Rusya'yı desteklememeli, kınamalıdır.

Putin isterse bu savaşı hemen bitirebilir. Bu savaştan Putin sorumlu. Bu anlamsız savaşı askerleri çekerek bitirebilir.

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Son dakika haberi - NATO'dan Çin'e Rusya Ukrayna savaşı çağrısı: Buna karşı çıkmalılar...
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