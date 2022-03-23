Son dakika haberi... NATO yarın olağanüstü toplanıyor! Stoltenberg’den flaş açıklamalar...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yapıyor. Stoltenberg'in çıklamalarından satır başları...

Bu savaşın Ukrayna'nın ötesine genişlememesi için bir sorumluluğumuz var. AB ile birlikte çalışarak bağımsızlıklarını desteklemek için çalışmalarımız olacak. Hükimetler gittikçe artan bir şekilde istediklerini yaplmaya çalışıyorlar. Çin Moskova'ya politik bir destek sağlıyor. Bu dezenformasyon ve yalanların yayılması da bunlara dahil. Liderlerin Çin'e bir çağrıda bulunacağını ve sorumluluklarını hatırlatacağını düşünüyorum. Bu savaşın bitmesi yönünde bir çağrı olacak. Barışı çantada keklik gibi görme lüksümüz yok. Rusya'nın saldırganlığının püskürtülmesi için yapılan bir birlik bu...

SORU CEVAP

Rusya kitle imha silahı kullanırsa nasıl bir tepki verilecek?

Özellikle şunu hatırlamamız gerekiyor. İttifakın doğu tarafına savaşa hazır birlikler yerleştirdi. Ben de orada NATO birliklerinin iki katına çıktığını gördüm. Savaşmaya hazır askerlerden bahsediyorum. İkili anlaşmalar çerçevesinde Doğu'daki mevcudiyetimiz güçlendiriliyor. Biz hazırız ve müttefikleri kouma konusunda hazırlıklıyız.

Ayrıntılar geliyor...