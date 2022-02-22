Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili BM’den flaş açıklama: Ne pahasına olursan olsun engellenmeli

Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYDEN VE HİÇ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Konuşmasında Rusya'yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, "Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Ve kimseye bir şey vermeyeceğiz." ifadelerini paylaştı.