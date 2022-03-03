SON DAKİKA HABERİ! Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı

RUS SABOTAJ GRUPLARI KİEV'DE

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını aktarmıştı. Zelenskiy, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." demişti.