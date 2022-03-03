SON DAKİKA HABERİ! Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı

Son dakika haberi... Dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna'da başkent Kiev'e girmeye çalışan Rusya, özel sabotaj timlerini kullanıyor. Ukrayna ordusu, polisi ve istihbarat güçleri de halktan imajı çizmeye çalışan sabotajcıları tespit etmeye çalışıyor.
Ukrayna'da Rus sabotajcılar yakalandı, gözaltına alındı! | Video
Savaşın 8. gününde; Kiev'deki şüpheli hareketleri tespit eden Ukrayna güçleri, Rus sabotajcıları yakaladı. Sabotajcıların çantalarından çeşitli evrak ve şehir ile ilgili dökümanlar çıktı.
RUS SABOTAJ GRUPLARI KİEV'DE
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını aktarmıştı. Zelenskiy, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." demişti.