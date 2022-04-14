Son dakika haberi | Rusya’dan ’Moskova’ kruvazörü açıklaması: Battı mı?

Vurulduğu iddia edilen Moskova krüvazör gemisiyle ilgili Rusya ve Ukrayna'dan birbirinin zıt açıklamalar geldi. Ukrayna'nın gemiyi vurduklarına iddialarına karşın Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.