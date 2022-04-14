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Giriş Tarihi: 14.4.2022 23:26 Son Güncelleme: 14.4.2022 23:33

Son dakika haberi | Rusya'dan 'Moskova' kruvazörü açıklaması: Battı mı?

Son dakika haberi | Rusya’dan ’Moskova’ kruvazörü açıklaması: Battı mı?

Rusya Ukrayna savaşı 50. günde devam ederken Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova kruvazör gemisini vurduklarını iddia etti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu iddia edilmişti. Rusya'dan konuya ilişkin son dakia açıklama geldi.

Vurulduğu iddia edilen Moskova krüvazör gemisiyle ilgili Rusya ve Ukrayna'dan birbirinin zıt açıklamalar geldi. Ukrayna'nın gemiyi vurduklarına iddialarına karşın Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.

"MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ"

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı ilk açıklamada "Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü." ifadesini kullanıldı.

SON DAKİKA | GEMİNİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamada, "Moskova" kruvazörünün battığı ifade edildi.

UKRAYNA "VURDUK" DEDİ

Ukrayna makamları, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti.

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Son dakika haberi | Rusya'dan 'Moskova' kruvazörü açıklaması: Battı mı?
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