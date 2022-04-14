Son dakika haberi | Rusya’dan ’Moskova’ kruvazörü açıklaması: Battı mı?

Vurulduğu iddia edilen Moskova krüvazör gemisiyle ilgili Rusya ve Ukrayna'dan birbirinin zıt açıklamalar geldi. Ukrayna'nın gemiyi vurduklarına iddialarına karşın Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.
"MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ"
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı ilk açıklamada "Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü." ifadesini kullanıldı.