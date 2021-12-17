Son dakika haberi | Sinovac kritik oranı açıkladı! Omicron’a karşı koruyuculuk oranı ne kadar?

Son dakika haberi... Çini Sinovac şirketi tarafından iki doz aşı yapılan 20 kişi ve üç doz aşı yapılan 48 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oranına ulaştığını, iki dozdan sonraki oranın yüzde 35 olduğunu açıkladı.